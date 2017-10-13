Литва закупит норвежские системы ПВО на 100 млн евро

Минобороны Литвы приобретёт норвежские системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS на сумму, превышающую 100 млн. евро, сообщили в литовском военном ведомстве.



"Служба оборонных ресурсов министерства обороны одобрила это приобретение, договор будет подписан через две недели", - сообщила представитель министра по связям с общественностью и прессой Вита Раманаускайте в пятницу.



Отмечается, что это приобретение обойдётся Литве более чем в 100 млн евро, и должно заполнить один из крупнейших пробелов в обороне страны.



В опубликованном на этой неделе проекте госбюджета Литвы отмечается, что в ближайшие три года на приобретение и модернизацию систем ПВО средней дальности будет выделено 122 млн. 379 тыс. евро, приблизительно по равным частям в 2018, 2019 и 2020 годах.



Ранее сообщалось, что литовская армия должна быть обеспечена модернизированными системами ПВО к 2020 году.



Воздушная оборона является одной из самых слабых мест Балтийских стран в военном смысле. Литва, Латвия и Эстония сейчас обладают только системами противовоздушной обороны малой дальности, они способны поражать цели на расстоянии 3-5 км.



Норвежские ракетные комплексы могут лететь несколько десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.



С целью обеспечения безопасности воздушного пространства на третьем этапе Балтийским странам потребуется щит ПВО большой дальности, такой как ракетные комплексы Patriot .



Этим летом США впервые дислоцировали такие ракеты в Литве на время учений. Специалисты в сфере обороны рассматривают возможность того, что литовское воздушное пространство могли бы покрывать системы Patriot , которые планирует приобрести Польша.



В следующем году, согласно планам, литовский оборонный бюджет должен достичь натовского стандарта - 2% от ВВП, то есть в случае Литвы 873 млн. евро.

