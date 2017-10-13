Литва закупит норвежские системы ПВО на 100 млн евро

Литва закупит норвежские системы ПВО на 100 млн евро

Минобороны Литвы приобретёт норвежские системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS на сумму, превышающую 100 млн. евро, сообщили в литовском военном ведомстве.

"Служба оборонных ресурсов министерства обороны одобрила это приобретение, договор будет подписан через две недели", - сообщила представитель министра по связям с общественностью и прессой Вита Раманаускайте в пятницу.

Отмечается, что это приобретение обойдётся Литве более чем в 100 млн евро, и должно заполнить один из крупнейших пробелов в обороне страны.

В опубликованном на этой неделе проекте госбюджета Литвы отмечается, что в ближайшие три года на приобретение и модернизацию систем ПВО средней дальности будет выделено 122 млн. 379 тыс. евро, приблизительно по равным частям в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что литовская армия должна быть обеспечена модернизированными системами ПВО к 2020 году.

Воздушная оборона является одной из самых слабых мест Балтийских стран в военном смысле. Литва, Латвия и Эстония сейчас обладают только системами противовоздушной обороны малой дальности, они способны поражать цели на расстоянии 3-5 км.

Норвежские ракетные комплексы могут лететь несколько десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.

С целью обеспечения безопасности воздушного пространства на третьем этапе Балтийским странам потребуется щит ПВО большой дальности, такой как ракетные комплексы Patriot .

Этим летом США впервые дислоцировали такие ракеты в Литве на время учений. Специалисты в сфере обороны рассматривают возможность того, что литовское воздушное пространство могли бы покрывать системы Patriot , которые планирует приобрести Польша.

В следующем году, согласно планам, литовский оборонный бюджет должен достичь натовского стандарта - 2% от ВВП, то есть в случае Литвы 873 млн. евро.