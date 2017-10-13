Стало известно, кто получит самое большое повышение пенсии в октябре

Больше всего вырастет пенсия в Украине у тех пенсионеров, у которых самый большой страховой стаж. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда (ПФ) Украины Алексей Зарудный в эфире "5 канала". "В ближайшее время каждый пенсионер будет проинформирован об изменении размера его пенсии, учитывая все составляющие, согласно которым размер изменился", - сказал Зарудный.



Он отметил также, что долгое время в пенсионной системе присутствовала "уравниловка", когда человек практически не работал или работал за минимальную заработную плату, получал такую же пенсию, как и человек, у которого было много лет страхового стажа и высокая зарплата.



"Сейчас благодаря осовремениванию пенсий наибольшее увеличение происходит у тех, кто имел большую продолжительность страхового стажа, у кого была большая заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы", - заявил Зарудный.

