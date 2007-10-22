Психозы недели. В ритме «Нахтигаля»

Эрдоган уснул на пресс-конференции. Венгры с румынами обложили в ПАСЕ. Президент Чехии предложил фактически продать Крым. Мир сошел с ума, одни мы нормальные. Вместо 23 февраля будем праздновать День защитника 14 октября. Три выходных, между прочим. Еще и в понедельник гуляем. Спасибо дорогой УПА. Вы же в курсе, что 14 октября – это день создания УПА? И Богородица тут ни при чем.



Столько праздников в субботу (14 октября), что голова кругом идет. Первый – Покров Пресвятой Богородицы, второй – День украинского казачества, третий – День защитника Украины. И лишь одна мелочь омрачает радость триединого торжества.



Агенты Кремля в нашем Госстате специально накануне светлого дня сообщили народу, что с начала 2017 года цены на алкогольные напитки выросли на 18%, а конкретно в сентябре на 17,2%. Это же бесчеловечно так настроение сходу портить. Особенно героям УПА.



Вообще, я вам скажу, суббота 14-е после пятницы 13-го воспринимается с недоверием. Да и трудно привыкнуть к новым традициям.



С 23 февраля все как-то традиционно устоялось. Минимум милитаризма, типичный гендерный праздник, как и 8 марта. Девочки поздравляли мальчиков в феврале, а мальчики девочек – в марте. Все было четко, ясно и отработанно. Еще со школы.



Теперь если дама поздравила вас 14 октября, возникает целый ряд вопросов. Начиная от того, когда поздравлять алаверды (8 марта уже как бы не катит, – автор), и заканчивая дилеммой, кем себе чувствовать. Варианты ответов:



а) казаком;



б) воином УПА;



в) ветераном АТО;



г) просто расслабиться и получить удовольствие от поздравления.



Но как тут расслабишься, когда родина в опасности. И не только на восточном фронте. С запада наступают наши европейские соседи. В частности, венгры и румыны, члены, не побоюсь этого слова, Евросоюза и НАТО. Первые облизываются на наше Закарпатье, вторые – на Бессарабию.



Разумеется, все будет “венецианка”. Не штукатурка, а Венецианская комиссия. Куда ПАСЕ послала нас с новым украинским законом "Об образовании". Теперь та самая комиссия, которая когда-то забраковала нашу люстрацию, должна сделать вывод, насколько сильно новый закон сокращает права национальных меньшинств.



То, что сокращает, это сессия ПАСЕ уже фактически установила 12 октября. Мы сначала относились к происходящему с “хихоньками”. А теперь, вижу, задергались.



Министр иностранных дел Павел Климкин носится как электровеник. Вчера был в Будапеште. Уговаривал всех, что венгерское меньшинство не лишат языка. И не будут ассимилировать. Просто хотят поднять украинский язык на европейский уровень. Сегодня у него по плану Бухарест. С той же самой песней.



Но гастроли Климкина пока дают такой же эффект, как и прибытие на сессию ПАСЕ Олега Ляшко (как пишут, в пиджаке за 90 тыс. грн.). Не знаю, каких “страсбургских голубков” должен был сразить прикид главного радикала Украины, но результат достигнут не был. Жесткая позиция ПАСЕ по закону об образовании не смягчилась. Никакой, понимаешь, “толерастии” к нашему устремлению сделать украинский язык вторым европейским после английского. Не могли сделать нам подарок на день УПА?



Кстати, я давно подозревал, что в дате 14 октября 1942 года, когда по официальной версии Вятровича и Ко была образована Украинская повстанческая армия (УПА), есть какая-то подоплека.



В советском детстве мне вдолбили в голову, что при Гитлере никакого украинского национализма без разрешения СС быть не могло. Поэтому все такого рода органы сугубо марионеточные.



Но теперь-то мы знаем, что все это лживая советская пропаганда. И лидер Украинской повстанческой армии (УПА) Роман Шухевич не сотрудничал с нацистами. Спасибо СБУ специально проверила и доказала. Точно не сотрудничал.



Я вам больше скажу: и батальон “Нахтигаль” тоже с фашистами не сотрудничал. Его оболгал бывший руководитель Теодор Оберлендер – чистой воды гуцул (по фамилии же ясно). И в сентябре 1941 года Шухевич в расположении “Зондеркоммандо” фельдпост №11333 в Житомире никаких переговоров о засылке “Нахтигаля” в тыл советских войск не вел. Более того, связь с подполковником немецкой разведывательной службы абверкоманда 202 Зелигером также не поддерживал. Все это нам, неразумным, внушила подлая советская пропаганда.



Хотя есть и вполне свидомые “изыскания”, ставящие под сомнение смысл праздника. Я тут как-то рылся в архивах и случайно откопал статью, опубликованную в 2007 году в “Украинской правде”, где тогда в поте лица трудились рядовыми журналистами нынешние звезды парламента Сережа Лещенко и Мустафа Найем.



Ее автор – научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Влад Ковальчук, а заголовок сразу объясняет, о чем идет речь: “Была ли создана УПА 14 октября 1942 года?”.



Короткий смысл исторического исследования следующий: так называемый "святочный" приказ (о создании УПА, – автор) вышел 14 октября 1947 (!) года, то есть обратным числом! Ни одного документа, который бы регламентировал формирование УПА в октябре 1942 года, как и источника, который бы репрезентовал делопроизводство этой воинской структуры до апреля-мая 1943 года, не выявлено” (конец цитаты).



Выходит, что никаких национально свидомых украинских борцов против фашизма не было. А кто же тогда Гитлера победил? Разве не УПА? И что же мы тогда празднуем в эту субботу? В честь чего марш славы, который стартует от памятника Шевченко, а куда двинется дальше – это еще вопрос?







Духовенство, например, опасается, что пойдут на Киево-Печерскую Лавру. Не для того, чтобы отмолить грехи, а чтобы “наставить на путь истинный латентных москалей”. Опыт есть – в прошлом году тоже на Покров Пресвятой Богородицы неизвестные в балаклавах кидались камнями в Лавру и оскорбляли верующих.



Не знаю, как вас, а меня все эти регулярные променады с факелами и свастикой, “Азов” с молотами Тора и капищем Перуна на своей базе, праздничный вандализм и прочее уже начинают легонько напрягать.







Особенно после появившейся на этой неделе информации, что почти 2 млн. украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц, а каждый третий страдает от нервных расстройств. И в целом Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств.



Правда, это данные отчета Министерства социальной политики Украины, опубликованные 10 октября, во Всемирный день психического здоровья. Может, утрируют? Хотя, если оглянуться по сторонам и вчитаться в новости типа "вернувшись из АТО, не смог привыкнуть к мирной жизни, наглотался таблеток и взорвал себя гранатой", то да, похоже, что не утрируют.



Более того, эпидемия психрастройств у нас с медицинского уровня поднята на социальный и даже политический. Навстречу общеизвестной эпидемии клептомании, поразившей бюрократические слои нашего общества, сейчас движется параноидальной психоз – тотальной охоты на коррупционеров силами многочисленных антикоррупционных структур.



Да, это я отчасти и про историю с задержанием чуть ли не целого департамента МО во главе с замминистра обороны Игорем Павловским и директором департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимиром Гулевичем. Которым президент обещал руки поотрезать за воровство на закупках для армии.



На первый взгляд, стандартная ситуация. НАБУины, чтобы оправдаться перед своими американскими кураторами за глупости в деле Трампа–Манафорта, поймали крупную рыбу в Минобороны. Чиновники закупали топливо для армии и якобы попались на растрате 149 млн. грн.



Но взгляните на это дело под другим углом. Вспомните наши предыдущие “психозы”, в которых мы писали, что “с маркетинговой точки зрения проход по Крещатику (во время парада на День Независимости, – автор) друзей из Штатов, Польши и Литвы может быть частью “предпродажной подготовки” реформы оборонного сектора Украины”.



И дальше отмечали, что реформа оборонного сектора – это как энергетическая реформа, когда место донбасского угля занял пенсильванский уголь. А место отечественного ВПКшного добра может занять, скажем, американский секонд-хенд.



Осталось только завести на наш внутренний рынок вооружений западных экспортеров. А для этого назначить правильных интендантов на ключевые должности, пока неправильные сидят под домашним арестом.



И не надо думать, что богатому Западу нечем поживиться в нашей бедной стране. Страна у нас, конечно, бедная, но оборонный бюджет – почти $5 млрд. Как минимум четверть из него можно потратить на “правильные закупки”. Не новое, но зато натовское. В хорошем состоянии. Турки, например, много чего продают недорого. Взамен покупают зачем-то никудышнее российское вооружение.



Может, это слухи, конечно. Надо было бы уточнить у их президента. Но как уточнишь, если Тайип Реджеп Эрдоган... уснул на брифинге с нашим лидером. Причем в тот самый момент, когда гарант вдохновенно произносил свою ключевую фразу: “Все понимают, что попытки Российской Федерации легализировать оккупацию обречены на провал”.



Ох, уж эти турки! Думают, если Турция теперь дружит с Россией “по самые помидоры” во всех смыслах этого слова, то и спать можно где попало?! Хотя европейцы “мочат” такое, что Эрдогану и не снилось.



Взять президента Чехии Милоша Земана. Это тот самый, как сказал премьер Владимир Гройсман, “глубоко психически больной человек”, который 10 октября на заседании ПАСЕ додумался заявить, что он, видите ли, считает аннексию украинского Крыма Россией "завершенным делом". И добавил: "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом".



Какая компенсация?! Мы, конечно, подали несколько сотен исков против России в международные суды. Например, “Ощадбанк” подавал иск в Стокгольмский арбитражный суд из-за потерянных отделений на полуострове. И НАК “Нефтегаз”: свои убытки компания оценила в $700 млн., не считая потерю “Черноморнефтегаза”. Министерство юстиции Украины неоднократно подсчитывало убытки от потери Крыма и в конце концов насчитало $100 млрд. Но это никакая не цена торга. Мы не собираемся продавать Крым России за $100 млрд. Тем более что и Россия не собирается его покупать, особенно за $100 млрд.



Тем временем на Киев надвигается очередное стихийное бедствие. Сразу после трехдневного отмечания Дня защитника Отечества – казака – УПА и проч., в столичный град въедет “архангел Михо” со своими “ослами” и “апостолами”. Явление Саакашвили народу намечено на 17 октября и мыслится венцом постпраздничной опохмелки. Как человек опытный в переворотах да еще и грузин, он понимает: революцию на трезвую голову не делают. Даже, если это не настоящая революция, а, как бы сказали модницы, “пробничек”.



