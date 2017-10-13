В Беларуси нашли блуждавшего три месяца в лесу мужчину

В Беларуси члены поисково-спасательного отряда нашли в лесах Гомельской области 60-летнего Степана Хамутовского, которого искали с конца июля. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает «Sputnik Беларусь».



«Заявление о пропаже подала его старшая сестра, которая проживает в Речицком районе. Это было на восемнадцатый день. Семьи у мужчины нет, он живет в Ельске», — рассказал официальный представитель УВД по Гомельской области Виталий Пристромов. По его словам, грибники «видели в лесу мужчину, похожего по описанию».



Благодаря этой информации 11 октября Хамутовский был обнаружен волонтерами.

