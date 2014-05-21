Вслед за Януковичем ГПУ вызвала Захарченко

Генеральная прокуратура Украины, вслед за бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, вызвала на допрос экс-главу МВД Виталия Захарченко и экс-начальника полиции Киева Валерия Коряка. Текст соответствующих повесток опубликован на сайте ГПУ.



Отметим, что допрос Захарченко и Коряка тоже назначен на 17 октября.



"Захарченко Виталий Юрьевич, 1963 г.р. в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 17 октября 2017 в 09 часов 30 мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в тексте повестки.



Экс-начальника полиции Киева Валерия Коряка в ГПУ ожидают между допросами Януковича и Захарченко. Его время – 10:30.



"Коряк Валерий Владимирович, 1963 г.р. в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 17 октября 2017 в 10 ч. 30 мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в повестке.

