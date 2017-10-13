Гройсман объяснил, почему дорожают продукты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил повышение цен на продукты питания ростом объемов украинского экспорта.



Об этом он заявил в интервью 5 каналу.



"Почему цены поднялись? Потому что мы стали страной-экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу за валюту", – сказал Гройсман.



Глава правительства также отметил, что фрукты и овощи дорожают из-за недостаточного урожая, а рост цен на мясо связал с африканской чумой свиней, в результате которой сократилось поголовье животных.



"Наша задача в 2018 году — создать механизмы накопления мяса в стране, мы можем это сделать", - добавил премьер-министр.



По прогнозу Гройсмана, в 2018 году ситуация улучшится.



"Что важно сделать? Восстанавливать мощность производства внутри страны. Поэтому я в 2018 год, что касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году", – подытожил глава Кабмина.

