Украина учтет рекомендации "Венецианской комиссии" к закону об образовании - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина учтет рекомендации Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") по результатам экспертизы закона "Об образовании". Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану в Бухаресте, передают Українські Новини.



"Конечно, у нас будет возможность учесть и выводы "Венецианской комиссии", и результаты дальнейших консультаций с общинами", - сказал Климкин.



Кроме того, он добавил, что выводы "Венецианской комиссии" могут быть учтены и при разработке и принятии закона о среднем образовании.



"Поскольку тот закон об образовании, который у нас есть, он, так сказать, - рамочный, он охватывает все образование в Украине, и у нас есть юридическая логика, которая направляет нас на принятие отдельных законов, посвященных каждому сегменту образования", - добавил Климкин.



По словам министра, в ходе переговоров с Мелешкану был также поднят вопрос о посещении румынских общин, проживающих в Украине, представителями парламентов и министерств образования обеих стран для того, чтобы представители румынского нацменьшинства высказали свое мнение по механизму имплементации закона об образовании.



По словам Мелешкану, в Украине проживает порядка 50 тыс. представителей румынского нацменьшинства.

