Могила БАБа. В назидание...

Когда несколько дней назад главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фото заброшенной могилы этого человека, страшным, как говорят нынешние расово правильные патриоты, «свитлынам» верить не хотелось. Я даже все время ждал, что появится кто-то и напишет опровержение. Все-таки человек был трижды женат, имел шестерых детей, которых оставил в этом мире не на паперти – евроцентики или копеечки сшибать с сердобольных. Не дождался. Значит, правда...



...И именно так и выглядит латинское «сик транзит глория мунди» (так проходит слава земная»). А ведь Борис Березовский был действительно могущественным человеком, «президентмейкером» в России середины и конца лихих девяностых прошлого века. Он начинал и заканчивал войны («первая чеченская»), убивал кого хотел (его обвинили в убийстве Влада Листьева), «делал» Бориса Ельцина и, по его словам, оставил Россию с Владимиром Путиным. Правда, только во главе ФСБ. Но этого, как оказалось, Путину хватило для взлета его дальнейшей карьеры и для заката карьеры Березовского, который вынужден был покинуть Россию в 2000-м.



Начинал он с нищего инженера и ученого советской поры, а продолжил делягой-аферистом, к которому липли «дурные деньги», и магнатом-олигархом, владельцем заводов, газет, пароходов. Его в кинороли олигарха сыграл не кто иной, как блистательный Владимир Машков, тискающий по сценарию Марию Миронову, вызывая тем самым зависть, нисходящую к жжению в паховой области, даже у тех, кто терпеть не мог и не может зажравшихся нуворишей. Его боготворили и боялись, ненавидели и любили, презирали и восхищались. С ним хотели расправиться за национальную принадлежность по принципу «бей жидов, спасай Россию» и помещали его в космополитический сонм «людей мира». Потому что хотели его покровительства в России, где в его время перед любым шустрым и беспринципным любой национальности открывались безграничные возможности. Если, конечно, удавалось избежать пули, яда или взрывчатки киллера...



Но закончил он эмиграцией, разорительными тяжбами, которые «раздели» его в финансовом плане почти донага. Просто напомню: коренной москвич и выпускник факультета электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, потом – мехмата МГУ, БАБ (Борис Абрамович Березовский) заниматься бизнесом начал еще при СССР. Основал «ЛогоВаз» – компанию, занимавшуюся продажей автомобилей «ВАЗ», отозванных из зарубежных автосалонов ОАО «АвтоВАЗ». Закончилась эта история импортом уже «Мерседесов», один из которых и спас ему жизнь в 1994 году возле дома приемов «ЛогоВаза» в центре Москвы. Там, как тогда запросто водилось, взорвали бомбу, а «Мерседес» БАБа как раз выезжал из ворот. Немецкая прочность спасла пассажира, а вот водитель был убит и охранник ранен. После этого он за пару-тройку лет стал медиа-магнатом, добавив к малиновому пиджаку и медийные признаки настоящего российского олигарха – создал Общественное российское телевидение – ОРТ, купил издательский дом «Коммерсантъ» и к «изгнанию из рая» в 2000-м контролировал еще пять газет, несколько журналов и радиостанцию «Наше радио». Массированная пропаганда плюс коробки от ксероксов с баблом от участников «семибанкирщины» и помогли Ельцину в 1996-м опять оседлать трон российского президента, прооперироваться на сердце, немного воздержаться от потребления горячительных, а потом и дальше бухать по-черному. И когда ЕБН (Ельцин Борис Николаевич) витал в алкогольных парах, тезка БАБ и рулил, как мог, страной. Например, взял под свой контроль еще и «Аэрофлот». А в 1996 году влез в рынок энергоносителей и прочего прибыльного сырья – вошел в совет директоров «Сибирской нефтяной компании» («Сибнефть»), заимел активы и долю в компании «РУСАЛ».



За несколько часов до смерти БАБ дал откровенное интервью, в котором сказал: «Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Главное, что я недооценил, – что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом

Все это ему пришлось продать новому фавориту Кремля Роману Абрамовичу, который действовал так же – пришел и напугал БАБа, что если тот не продаст, то государство отберет даром. И получилось, что Роман развел Бориса, как лоха, и ободрал, как липку. Потом АбрАмович долго судился с АбрамОвичем, суд проиграл и оценил свои убытки от сделки со страху в 5,5 млрд. долл. К тому же по приговору британского суда он еще и выплатил Абрамовичу 35 млн. фунтов стерлингов судебных издержек. В это же время, в 2007 году, в России он был заочно осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение 215 млн. рублей в «Аэрофлоте», а через два года ему заочно дали еще – 13 лет. Уже за хищение 140 млн. рублей «ЛогоВаза» и «АвтоВаза». По запросу Генпрокуратуры России швейцарские власти арестовали банковские счета в размере 21 млн. швейцарских франков.На момент проигрыша в суде Абрамовичу журнал «Forbes» в 2008 году оценивал его капитал в 1,3 млрд. долл. Но потом жизнь стремительно покатилась сверху под горку. Закончилось все тем, что БАБ закрыл офис в лондонском квартале Мейфэр, решил также сократить штат своих сотрудников, продать несколько особняков и Rolls-Royce, выпущенный в 1927 году, а потом за 160 тыс. долл. продал даже картину «Красный Ленин» Энди Уорхола. Чтобы хоть как-то отдать долги, с молотка пошли имение во Франции, яхта, активы в трастовых фондах, фамильное серебро, виллы, автомашины, усадьбы в графстве Саррей в Великобритании. Не помогло, и 23 марта 2014 года его нашли мертвым в доме бывшей жены под Лондоном. В Скотланд-Ярде заявили, что олигарх умер «не от насильственной смерти». Его российский адвокат Александр Дубровинский рассказал, что БАБ застрелился. А через полгода Высокий суда Лондона, по данным Financial Times, выяснил: общая сумма долгов БАБа составляла 309 млн. фунтов стерлингов (483 млн. долл.). Он ушел в мир иной банкротом. И даже в знаменитой коллекция картин, которую БАБ собирал по всей Европе и которую оценивали в 80 млн. долл., по меньшей мере 19 картин оказались фальшивыми. В частности, фальшивые Алексей Саврасов и Александр Альтман грустно взирали на печальный конец коллекционера. Если не все, то многое у него оказалось фальшивым, а конец грустным...Сам БАБ все 13 лет эмиграции хотел мстить и делом жизни называл свержение Путина и восстановление демократии в России. Любой ценой и любыми средствами. Не обошел вниманием и Украину и даже как-то говорил, что страшно гордится своим «самым выгодным вложением» в украинский майдан 2004 года. По его словам, он поддерживал украинскую оппозицию и перечислил во время майдана 30 млн. долл. Наверное, полагал, что когда в Кремле узнают об этом, а украинские полки «майдаунов» будут стоять у стен Москвы, то Путин откажется от авторитаризма и вернет стране демократию. Тоже не получилось. А второму украинскому майдану-2014 он уже помогал разве что мысленно, пребывая в глубокой депрессии и поисках денег. Но из депрессии не вышел, денег не нашел и через месяц после победы «рыволюцийи гидносты» покончил с собой. И со своими надеждами...А они у него были. Да еще и какие! Когда Украина запылала, БАБ написал письмо... Путину. И, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, попросил у Путина прощения и разрешения вернуться на Родину, назад, в Россию. Ответил ли Путин, неизвестно. И за несколько часов до смерти БАБ дал откровенное интервью, в котором сказал: «Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Главное, что я недооценил, – что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом. Я абсолютно идеалистически представлял возможность построения демократической России. И идеалистически представлял, что такое демократия в центре Европы. Поменял свое представление о пути России. Я не должен был уезжать из России. ...Я потерял смысл. Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать»...И осталось вот только то, что увидел Венедиктов:А сердобольные и ехидные обитатели виртуального мира отметили: «Вот так вот!!! Три квадратных метра, крест и кустик на могиле! А когда-то был влиятельной персоной», «Богатейший человек был, и вот результат» или «Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка»......К чему я все это веду? Да очень просто: 17 октября сего года в Киеве ожидается «второе пришествие Михо». Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили придут в столицу. Чтобы, кроме прочего, потребовать смены власти – разгона Верховной Рады и даже импичмента нынешнего гаранта нации. А ведь и в Администрации на Банковой и в здании под куполом на Грушевского сидят люди, чья судьба мало чем отличается от судьбы выше описанного БАБа. И если что, то и им придется уносить ноги. Как свергнутому ими Виктору Януковичу, который тоже краев не видел. Вот для них неухоженная могила Березовского – это и назидание, и напоминание: в гробу карманов нет и на его крышку рюкзачок с баблом и драгоценностями не приладишь...