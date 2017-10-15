Тюрин заявил об отсутствии мотивов для убийства Вороненкова

Российский предприниматель Владимир Тюрин отверг обвинения генпрокуратуры Украины в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, бизнесмен сам приехал в главное следственное управление СК и рассказал следователям, что у него не было никаких мотивов для убийства супруга своей бывшей гражданской жены Марии Максаковой.

Он пояснил, что вообще не был знаком с Вороненковым и не испытывал к нему ревности или неприязни.



Вороненкова застрелили в концерте марта в центре Киева. Его охранник успел смертельно ранить киллера. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы россиянин Владимир Тюрин. Он также обвинил в подготовке преступления "руководство ФСБ" и главарей "российского преступного мира".



Максакова, в свою очередь, заявила, что Тюрин действительно "недолюбливал ее супруга", но это "недостаточный" мотив для убийства, тем более на территории другого государства.

