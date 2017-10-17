Дмитрий Марьянов умер от оторвавшегося тромба

Российские судмедэксперты подтвердили, что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба.



Специалисты уточнили, что он закупорил легочную артерию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Напомним, российский артист ушел из жизни в возрасте 47 лет. Марьянов почувствовал себя плохо, когда отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Актер потерял сознание. Его товарищи решили самостоятельно отвезти его в больницу, но не успели. Марьянов скончался по дороге.



Церемонию прощания с актером планируют провести 18 октября в Центральном доме кинематографистов.



Кстати, следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти актера. Следователи должны дать оценку оперативности оказания ему медицинской помощи.



"По результатам проверки (информации в СМИ - Ред.) в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", - отметили в СК.

