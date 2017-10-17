Почему мужчины любят девушек с длинными ногами

Польские ученые сделали неожиданный вывод: длина ног человека может быть маркером его состояния здоровья. Как передают "Актуальные новости", длина ног также важна с точки зрения репродуктивного здоровья. По этой причине и мужчины, и женщины отдают предпочтение потенциальным сексуальным партнерам с длинными ногами.



Было проведено исследование с участием примерно 200 человек. Выяснилось: вне зависимости от половой принадлежности у людей с короткими ногами повышен риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс, у них нередко повышен уровень триглицеридов и наблюдаются проблемы с давлением.



Что касается женщин и длины ног, то ученые выявили закономерность. Чем лучше женщина питалась в детском возрасте, тем длиннее у нее ноги. Они перестают расти сразу после полового созревания. В целом если у человека длинные ноги, это говорит о благоприятных условиях развития организма.

