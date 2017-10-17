Будущее Украины должно строиться на упрочнении экономических связей с Европой – Липтон

Будущее Украины как части Европы должно строиться на упрочнении экономических связей, а не каких-либо соглашениях, сообщил первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.



"Наиболее многообещающая перспектива для Украины - в привлечении инвестиций, которые, в свою очередь, начнут создавать в стране связи с европейской цепочкой поставок… Благодаря талантливой и образованной рабочей силе в Украине, а также учитывая уровень заработной платы, будущее страны как части Европы должно строиться не на каких-либо соглашениях, а на инвестициях, которые начнут связывать экономику Украины с экономикой Европы", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам подобные связи имеют немецкие и скандинавские предприятия в Польше и других странах Центральной Европы.



"Продолжение Украиной реформ поспособствует существенному притоку финансирования, будь то заимствования на долговых рынках или привлечение инвестиций… Ожидаемый в результате этого экономический эффект будет колоссальным", - подчеркнул Д.Липтон.

