Президент Финляндии: санкции против РФ следует сохранить до реализации минских соглашений

Финляндия придерживается позиции о необходимости сохранять введенные в отношении России санкции до выполнения условий минских соглашений, но пока прогресса в этом процессе нет. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном во вторник интервью польской газете "Речь посполита".



"Финляндия была одной из самых решительных стран, если говорить о политике ЕС и санкциях. Наше государство более других пострадало от санкций, но несмотря на это мы не меняем нашу позицию", - сказал он.



"Если принятые в Минске критерии будут выполнены, тогда введенные из-за ситуации на востоке Украины санкции могут быть отменены. Но мы к этому даже не приблизились, мы в тупике", - сказал президент Финляндии, подчеркнув, что пока не слышал официальных предложений от других стран ЕС о необходимости отмены санкций.



Отвечая на вопросы о том, опасается ли Финляндия российской агрессии в Европе, Ниинистё заявил, что его страна в это не верит. "Сейчас не многие финны боятся того, что россияне сюда придут. Я лично в это не верю, как не верю и в то, что они нападут на Польшу или страны Балтии", - отметил он.

