В МВД предупреждают о возможном штурме Рады с взрывпакетами

Участники акции протеста под зданием украинского парламента могут устроить его штурм.



Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.



"По имеющейся информации, вечно смущенный "хор венских мальчиков" во главе с "дирижером" Гришиным (Семен Семенченко. - Ред.) с миролюбивой и очень набожной фракции" Самопомич", вероятно намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов. наверное, рассчитывают на "эффект толпы", - подчеркнул он.



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По словам Шкиряка, правоохранители сохраняют спокойствие и готовы к любым вызовам и защите граждан.







Отметим, что сегодня в правительственном квартале и под парламентом проходят акции протеста с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательную систему и создать Антикоррупционный суд.

Утром стало известно, что Петр Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о частичной отмене депутатской неприкосновенности.

Под Раду и в правительственный квартал стянули около 3,5 тыс. нацгвардейцев и полицейских. По предварительным данным, на акцию пришли около 2 тыс. человек.

