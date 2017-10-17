Порошенко о митинге в Киеве: отношусь с пониманием

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал проведение в Киеве митингов за политические реформы, передает телеканал «112 Украина».



«Я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Кроме того, мне очень важно, я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые произошли 31 августа, которые привели к гибели четверых нацгвардейцев», — сказал Порошенко в ходе встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой.



Он добавил, что обеспечение порядка является важным для правоохранительных органов и организаторов протестных акций.

