Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж рассказал, что инвестиции в биткоин помогли сайту получить доходность в 50 тысяч процентов. Этими успехами он поделился в своем микроблоге в Twitter.



Ассанж выразил благодарность американским законодателям, а также регулируемым платежным системам, которые вынудили команду сайта вкладываться в криптовалюты и тем самым заработать.



«Огромная благодарность сенаторам Маккейну и Либерману за то, что заставили Visa, Paypal, AmEx, Moneybookers и других ввести против нас банковскую блокаду в 2010 году. Мы инвестировали в биткоин и заработали 50 тысяч процентов», — написал он.



Санкции против Wikileaks со стороны банков и платежных систем приняты под давлением американских конгрессменов и Госдепа 7 декабря 2010 года. По оценкам самого сайта, эти действия привели в 2011-м к падению выручки организации на 95 процентов. В 2013 году MasterCard сняла блокаду.



В апреле 2013 года Верховный суд Исландии подтвердил судебное решение, обязавшее платежную систему Valitor — исландского оператора Visa и MasterCard — осуществлять переводы на счета Wikileaks.

