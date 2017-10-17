Найдена смертельная опасность краски для волос

У женщин, которые часто красят волосы, возрастает риск заболевания раком груди. К такому выводу пришел Кефах Мокбель (Kefah Mokbel), работающий в Больнице принцессы Грейс в Лондоне. Об этом сообщает New York Post.



Специалист обнаружил, что синтетические красители для волос способствует увеличению вероятности злокачественных новообразований молочной железы на 14 процентов. По словам врача, женщины должны заниматься окрашиванием не более пяти раз в год или использовать продукты с натуральными ингредиентами, такими как свекла. Однако Мокбель подчеркивает, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения такой связи.



Издание пишет, что результаты другого исследования, проведенного финскими учеными, показали рост заболеваемости раком молочной железы среди тех женщин, что часто используют краску для волос. Однако это связь не является причинно-следственной, поскольку те, кто окрашивают волосы, могут пользоваться также косметическими средствами, в которых содержатся канцерогены.

