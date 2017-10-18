В "Киевэнерго" назвали причину, по которой столица до сих пор без отопления

В "Киевэнерго" заявили, что сроки подключения жителей к теплу определяются разницей закупочной и предусмотренной в тарифе цены на газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В компании не назвали также точных сроков, когда подключат к теплоснабжению объекты социальной сферы и бюджетные организации.



Сейчас к теплу подключены 381 детский сад, 67 медицинских учреждений, в том числе 9 родильных домов и 49 стационаров.



"Ежедневный фактический убыток компании от поставок тепла только социальным объектам столицы составит 1,2 млн. грн и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды. Эта ситуация делает непредсказуемыми качество и бесперебойность обеспечения теплом бюджетных организаций в грядущем отопительном сезоне ", - отмечают в "Киевэнерго".

