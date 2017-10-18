Шнуров заявил, что готов стать кандидатом в президенты

Сергей Шнуров, скандальный лидер группы "Ленинград", заявил, что готов попробовать себя в роли президента России. Более того, певец считает, что именно ему удастся наконец навести порядок в стране и объединить народ.



Об этом Шнур рассказал под фото на своей страничке в instagram.



Засуетились те и эти,

Набирают рейтинги.

В интернете и в газете

Спасу нет, хоть бей-беги.

*бут голову, как могут, -

"Я хороший - он плохой,

Я клянуся вам ей-богу,

Тещей, деверем, снохой." Как сказал товарищ Ленин,

Может я и не п*здат,

Но бесспорно о*уенен.

Скоро будет кандидат.

Он, как все, до бабок падок,

Пьян чутка, но деловит.

Вряд ли наведет порядок,

Но х*йни не говорит.

Сколько бы не голосили,

Про брожение в умах,

Он объединит Россию

На понятных всем словах.

Дорога ложка к обеду,

В общем, ждите, уже еду.

