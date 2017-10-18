Шнуров заявил, что готов стать кандидатом в президенты
Сергей Шнуров, скандальный лидер группы "Ленинград", заявил, что готов попробовать себя в роли президента России. Более того, певец считает, что именно ему удастся наконец навести порядок в стране и объединить народ.
Об этом Шнур рассказал под фото на своей страничке в instagram.
Засуетились те и эти,
Набирают рейтинги.
В интернете и в газете
Спасу нет, хоть бей-беги.
*бут голову, как могут, -
"Я хороший - он плохой,
Я клянуся вам ей-богу,
Тещей, деверем, снохой." Как сказал товарищ Ленин,
Может я и не п*здат,
Но бесспорно о*уенен.
Скоро будет кандидат.
Он, как все, до бабок падок,
Пьян чутка, но деловит.
Вряд ли наведет порядок,
Но х*йни не говорит.
Сколько бы не голосили,
Про брожение в умах,
Он объединит Россию
На понятных всем словах.
Дорога ложка к обеду,
В общем, ждите, уже еду.