Украина потеряла $400 млн от экспортных ограничений со стороны РФ

Из-за незаконных ограничений покупки украинских товаров Россией Украина потеряла $400 млн. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.



"Мы подали третий иск против России. Он касается незаконных ограничений импорта украинских продовольственных товаров - соков, пива кондитерской продукции, - и украинских обоев. Они были введены в период с 2013 по 2015 год. Денежный эквивалент падения украинского экспорта - около $400 млн", - сказала Микольская.



Заместитель министра отметила, что россияне аргументировали свои санкции якобы несоответствием украинских товаров российским требованиям качества.



"Наша задача - доказать, что эти ограничения являются незаконными. Россия утверждает, что украинские товары некачественные, или упаковка не соответствует их требованиям. Наша задача - доказать, что украинские товары качественные и соответствуют требованиям, чтобы говорить, что это - торговая агрессия России. Если Россия не откроет доступ нашим товарам на свой рынок, Украина примет меры в ответ", - добавила Микольская.

