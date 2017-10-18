Украина расторгла военный договор о сотрудничестве с РФ

Кабинет министров Украины разорвал соглашение о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Это соглашение было подписано в Москве еще в 2004 году и вступило в силу 4 марта 2005 года, сообщают "Українські новини".



Соглашение предусматривает сохранение специализации предприятий и организаций, которые производят вооружение и военную технику, а также оказывают услуги, связанные с ведением боевых действий, или поставляют необходимые для этого материалы, учебное и прочее имущество.



Согласно статье №10 документа, прекращение действия соглашения не влияет на контрактные обязательства хозяйствующих субъектов сторон, заключенные во время действия этого соглашения.



Напомним, в августе Украина разорвала соглашение с РФ по экспорту военной продукции.

