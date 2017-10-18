Как нам разогнать майдан?

Все ведь прекрасно понимают, что из трех майданов только второй является истинным. Но, к сожалению, группа отщепенцев, маргиналов, которых подстрекали Саакашвили, Лещенко, Найем и какая-то Залищук, очень плотно обустроились под Радой. Дело дошло до того, что спикер Парубий бился в истерике, отстаивая права президента Мальты приехать в Раду, чтобы глянуть на легендарный артефак – флаг независимости. Палатки, кухни, мускулистые, иссеченные многочисленными шрамами ягодицы Семена Семенченко – все это, к сожалению, наша повседневная реальность.



Самозванцы без паспорта пытаются раскачать единую Украину, изрыгая из себя потоки заведомой лжи и выдвигая демократической европейской власти невыполнимые условия. К сожалению, широкая международная антипутинская коалиция как язык в зад засунула. Не разоблачает антиукраинский характер шоу Саакашвили. Поэтому позволю себе написать краткий перечень действий по немедленной и срочной дискредитации «так называемого майдана».



Прежде всего, надо во всех СМИ четко проводить одну мысль: то, что происходит перед Радой, не имеет никакого отношения к истинной революции достоинства. Подонки, грузины (что, как выяснилось, одно и то же) спекулируют на святой вере нации в идеалы безвиза. Следует употреблять такие термины, как «псевдосборище», «вакханалия вахлаков», «шабаш пятой колонны» и «передвижная хачапурня».



Базовый посыл следующий: в то время как ВСУ сдерживают кровавые атаки путинских орд на востоке единой Украины, отморозки, угрожая тоннами боеприпасов, пытаются дестабилизировать ситуацию в столице изнутри. При этом они: льют воду на мельницу агрессора; б) отвлекают главнокомандующего от разработки детального плана деоккупации оккупированных территорий; в) создают «картинку» для кремлевских СМИ; г) портят международный имидж Украины.



Так называемые активисты получают от антиукраинского олигарха деньги посуточно, которые тут же расходуют на женщин облегченного поведения. Они разительно отличаются от дизайнеров, системных администраторов, программистов, владельцев арт-галерей, которые и организовали «революцию достоинства»

Срочно организовать открытое письмо деятелей культуры, воинов ВСУ и ветеранов революции в адрес Саакашвили. В письме заклеймить псевдомайдан, призвать возбудить уголовное дело и обозвать всех собравшихся баранами.

Особое внимание необходимо уделять антисанитарии, пьянству и половым оргиям, которые царят на «псевдомайдане». По ночам в Мариинском парке слышны звуки противоестественного соития, все поголовно находятся в состоянии глубокого алкогольного опьянения, употребляют наркотики и бухают «Боярышник». Так называемые активисты получают от антиукраинского олигарха деньги посуточно, которые тут же расходуют на женщин облегченного поведения. Они разительно отличаются от дизайнеров, системных администраторов, программистов, владельцев арт-галерей, которые и организовали «революцию достоинства».Отдельное направление работы – дискредитация так называемых «лидеров квазимайдана». Михаил Саакашвили: конченый наркоман, человек без паспорта, провалил в Грузии все реформы, сожительствует с крупным и мелким скотом, не оправдал доверие президента на должности главы Одесской облгосадминистрации, опять сожительствует со скотом и Марией Гайдар. Тесно связан с российскими спецслужбами, которым он без боя отдал Осетию и Абхазию. Так называемые грузинские реформы – миф. Все грузины ипланы, живут в нищете, торгуют на базарах гребаной хурмой и бухают. Когда бухают – поют. Поют, надо отметить, красиво.Мустафа Найем: конченый афганский ублюдок, который обманул актив майдана и присвоил кассу «Хробацького ТВ». Взяточник, наркоман, вступал в противоестественные отношения со скотом, абсолютно некомпетентный лысый карлик, ничего не понимающий в «Фейсбуке». Имеет длительные контакты с подрывными олигархами. Копит деньги на новый мотоцикл. Про скот уже было? Разворовывает средства посольства США, корчит из себя антикоррупционера, хотя на самом деле является бараном. Не козлом, а бараном. Это принципиально. Теперь Лещенко. Редкая гнида, купившая себе хату на средства, собранные для покупки телевизора воинам АТО. Труслив, во время истинной революции сбежал в гей-клуб Нью-Йорка. Живет за счет женщин легкого поведения и журналисток. Патологически неопрятен, жаден, кусает, падло, руку дающего.Егор Соболев: мерзавец и баран (не козел). Агент ГРУ ГШ МО РФ, внедренный во фракцию подонков «Самопомич». Вступает в противоестественные связи со скотом и товарищами по фракции. Настоящая фамилия Есенин. Или Иванов. Короче, тварь, внедренная Кремлем прямо в лоно революции. Патологический взяточник. Шестерка. Кретин.Светлана Залищук: приспособленка и мерзавка. Купила по примеру Лещенко дорогую хату. Постоянно доит Олега Рыбачука, фальсифицирует отчеты о тратах денег грантодателей. Глупа, как курица и тупа, как баран (не козел!). Ведет себя, как потаскуха с Окружной (фото прилагается).Семен Семенченко: самозванец, подонок и маргинал. Собрать все публикации на эту тему в кремлевских СМИ и адаптировать к национальной атмосфере. Показания сослуживцев, ранения в ж…пу, получение крупных сумм в валюте от антиукраинского олигарха.Теперь организационная работа. Срочно организовать открытое письмо деятелей культуры, воинов ВСУ и ветеранов революции в адрес Саакашвили. В письме заклеймить псевдомайдан, призвать возбудить уголовное дело и обозвать всех собравшихся баранами. Организовать движение активистов – «Депортировать барана». Создать страничку в социальной сети «Саака-баран» и раскрутить ее с помощью «диванной сотни» до топовых. Организовать избиение сотника Парасюка силами взволнованной общественности из УГО с последующим представлением случившегося в качестве несчастного случая на базе скотоложества.В течение суток предпринять меры для создания негативного восприятия так называемого майдана. Основные месседжи: мешает нормальному движению транспорта, источник антисанитарии, обитатели китайского посольства жалуются на странные звуки из палаток. Немедленно подкинуть в палатки наркотики.Силами волонтеров провести акцию «Уберем мусор перед Радой!». Обеспечить постоянный психологический прессинг на участников акции путем массового открытия уголовных дел. Разработать подробный план разгона псевдомайдана с участием Нацгвардии, спецназа, собак, боевых дельфинов и проправительственных добровольческих батальонов. Ответственный Гройсман. Дебилу Кличко немедленно начать работы по установке новогодней елки перед Радой.И это так, навскидку.