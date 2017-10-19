Внедорожник въехал в толпу людей в Харькове, очевидцы сообщают о пяти погибших

В среду около 20.45 в начале ул.Сумская в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по неофициальной информации, погибли пятеро и пострадали более десяти человек.



"По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей. В настоящее время количество погибших и травмированных устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.



На место происшествия выехало руководство харьковской милиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Вместе с тем, по информации очевидцев ДТП, внедорожник врезался в людей после столкновения с другим автомобилем. В результате происшествия погибли 5 пешеходов.



"Ужасная авария возле Пузатой Хаты на Сумской, 1. Сбит светофор. Пять трупов, 11 пострадавших, раненых скорая увезла. Полчаса назад. Лексус принял в бок удар Фольксвагена и перевернулся", - написал в соцсети Facebook очевидец аварии Ростислав Касьяненко.



По информации пресс-службы Харьковского горсовета, по состоянию на сейчас в больницу скорой и неотложной помощи доставлены четверо пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.







