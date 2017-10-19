Украина национализировала участки земли на границе с Венгрией

Тридцать четыре земельных участка, расположенных вдоль государственной границы Украины с Венгрией, возвращены в государственную собственность. Об этом в среду, 18 октября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. "Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области только на участке Мукачевского пограничного отряда вернули в государственную собственность 34 земельных участка...

... общей площадью более 132 гектара", - сообщили журналистам пограничники, уточнив, что соответствующее решение было принято судом.



В целом, "на всех участках границы, судебные решения в пользу государства приняты относительно 51 участка", добавили в Госпогранслужбе, на рассмотрении в судах находятся еще 70 подобных дел.



Ранее, 14 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что участок украинской границы с Венгрией в Закарпатье протяженностью 150 километров фактически находится в частных руках, и пограничники не имеют туда доступа.



Позднее, комментируя слова Матиоса, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян признал, что значительное количество земель, которые прилегают к границе, еще в 1990-х годах были переданы в частную собственность, но заверил, что граница Закарпатья с Венгрией полностью контролируется.

