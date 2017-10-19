Обнаружена истинная причина дислексии?

Принято считать, что дислексия (избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма) обусловлена исключительно особенностями головного мозга. Но недавнее исследование меняет взгляд на вещи. Оказывается, дислексики могут видеть буквы отличным от нормы образом, передает The Daily Mail.



И все дело в центральной зоне сетчатки. У дислексиков клетки, улавливающие свет, в обоих глазах организованы особым образом. Поэтому буквы могут выглядеть в слове так, будто стоят задом наперед. У обычных людей подобная схема организации клеток наблюдается только в сетчатке одного, доминантного глаза.



Во втором глазе схема организации клеток иная, что дает менее четкую картинку. Однако в виду того, что мозг соединяет картинки из обоих глаз, беря за основу изображение из доминантного глаза, получается полная картина. У дислексиков же схема расположения клеток одинаковая в обоих глазах. Поэтому буквы могут путаться, ведь от обоих глаз поступает схожая информация.

