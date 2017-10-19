"Воля" поднимет тарифы в среднем на 10%

Группа компаний "Воля" повысит с 1 ноября тарифы на свои услуги в среднем на 10%, что даст ей возможность модернизировать сеть и оборудование, продолжить инвестирование в инновационные услуги, а также сотрудничать c международными производителями контента FOX, Discovery, AMC, National Geographic, сообщается на веб-сайте группы.



"Мы актуализируем абонентскую плату и отменяем некоторые тарифные планы, чтобы и дальше развивать наши сервисы и предлагать абонентам только лучшие продукты и услуги. Количество тарифных планов будет уменьшено в три раза. Пересмотр и оптимизация тарифов связаны с внешними факторами, которые непосредственно влияют на себестоимость наших услуг, а именно: рост курса доллара, инфляция и переход на платные отношения с медиа-группами", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что в настоящее время абонентам компании доступно 153 канала, 30 из которых транслируются в формате HD. Этот список постоянно обновляется.



ГК "Воля" находится в управлении частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer и фонда Providence Equity Partners.



Помимо столицы, где ООО "Воля-Кабель" является крупнейшим провайдером услуг кабельного телевидения, занимает существенную долю на рынке услуг интернет-доступа.



Группа также присутствует более чем в 30 городах страны, где предоставляет услуги под брендом "Воля".

