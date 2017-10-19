Прогнозы на спорт: можно ли им доверять?

Многие из нас, так или иначе, связывают свою жизнь со спортом. Кто-то серьезно занимается одиночными или командными дисциплинами, для кого-то спорт – возможность поддерживать здоровье. Многие люди не занимаются спортом на профессиональном уровне, но играют в футбол, баскетбол, волейбол ради встречи с друзьями, в качестве хобби. Наконец, для миллионов спорт – это возможность болеть за сборные и любимые команды, смотреть разнообразные соревнования и чемпионаты.



В последнее время на страницах тематических ресурсов все чаще стали встречаться, так называемые бесплатные прогнозы на спорт. Они представляют собой обзор предстоящего события каким-нибудь экспертом или даже простым болельщиком, который пытается угадать исход того или иного матча. Стоит ли им доверять, и можно ли положиться на прогнозы, к примеру, заключая пари?



Начать стоит с того, что ни одно спортивное событие невозможно предугадать со стопроцентной точностью. Даже эксперт с многолетним опытом, бывший спортсмен, комментатор или тренер не могут дать точного прогноза с гарантией. Всегда остается шанс форс-мажора и непредвиденных событий. Поэтому любой прогноз стоит расценивать только как субъективное мнение отдельного человека.



Любое спортивное событие – это череда взаимосвязанных и зачастую непредсказуемых факторов. Поэтому смотреть матчи и поединки интересно. Даже если в них есть явный фаворит, нельзя быть уверенными, что выиграет именно он. Подобных примеров, когда лидеры турнирных таблиц, команды, побеждающие с хорошим отрывом, в последние минуты проигрывали явным аутсайдерам, а проигрывающие вдруг находили в себе силы, чтобы забить 3-4 гола или выиграть решающие сеты.



Особенно важно помнить об этом, если на основе прогнозов вы планируете заключить пари, рискнув деньгами. Нельзя прочитать прогноз и поставить на кон критичную для вас сумму. Даже если прогноз платный, если человек, его давший, уверен в предсказуемости события, если он якобы учел все факторы, все равно останется риск не угадать исход, и значит, проиграть деньги, поставленные на кон. Именно поэтому прогнозы никогда не были и не будут тем волшебным инструментом, который обеспечит вас постоянными выигрышами у букмекеров.



Читать прогнозы никто не запрещает, но беззаветно верить в них, рискуя суммами, которые вы не можете позволить себе потерять – это глупо. Не стоит ставить на кон то, что нанесет вред вашему бюджету, даже если прогноз говорит обратное. Не рекомендуется превращать прогнозы и любимый спорт в азартную игру – вместо интересного просмотра вы превратите матчи в нервотрепку, не получите удовольствия от поддержки своих команд. Лучше увлекаться футболом, баскетболом, хоккеем, смотреть матчи, болеть за команды и читать прогнозы исключительно со спортивным интересом, ничем не рискуя.



По материалам сайта betrating.ru

