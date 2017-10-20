Водитель выжил после падения подъемного крана на его машину
Китайский водитель невероятным образом остался цел и практический невредим после того, как на его автомобиль во время движения обрушился огромный подъемный кран, превратив белую Audi в подобие сплющенной консервной банки.
Инцидент произошел на оживленной автотрассе в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге КНР, когда 29-летний местный житель по фамилии Ли ехал на работу, сообщает Daily Mail.
На опубликованной в Сети записи момента происшествия видно, как кран внезапно падает на лобовое стекло автомобиля, а через несколько секунд оттуда появляется очумелое лицо водителя. Спустя некоторое время "заново родившийся" автомобилист самостоятельно выбирается из салона через разбитую крышу.
По данным местных СМИ, впоследствии водителя доставили в больницу, где выяснилось, что тот отделался переломами правой лодыжки.
This is the luckiest and unluckiest man on earth https://t.co/7tihrfYPNQ pic.twitter.com/bR4stDBT1k— Daily Mail Online (@MailOnline) 19 октября 2017 г.