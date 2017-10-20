Киев получит партию новых троллейбусов и автобусов – КГГА

Парк киевского общественного транспорта в ближайшее время получит шесть новых автобусов и 17 троллейбусов.



Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на заместителя ее главы Дмитрия Давтяна, кроме того, уже подана заявка на поставку 20 новых трамваев в 2017 году.



"Принципиальная позиция мэра такова: жители европейской столицы должны пользоваться быстрым и комфортным общественным транспортом", - отметил Д.Давтян во время инспекции троллейбусного ремонтно-эксплуатационного депо №1 КП "Киевпасстранс".



Он напомнил, что для реализации первого этапа рекомендаций экспертов Всемирного банка по построению транспортной модели городу необходимо дополнительно приобрести 235 автобусов.



"В прошлом году было приобретено 50 автобусов "МАЗ". В этом году уже подписан договор на поставку 100 новых крупногабаритных автобусов, 60 автобусов "Богдан", 47 трамвайных вагонов и 20 троллейбусов", - добавил заместитель председателя КГГА.



В части заказа трамваем в сообщении уточняется, что подана заявка на поставку 13 новых трамваев Pesa и семи трамваев "Электрон" в 2017 году.



По данным КГГА, по состоянию на октябрь 2017, подвижной состав наземного общественного транспорта составляет 330 единиц автобусов, 195 единиц автобусов маршрутного такси, 397 единиц троллейбусов и 439 трамвайных вагонов, из которых 47 имеют частично заниженный уровень пола.

