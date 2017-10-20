Во Львове с пищевым отравлением госпитализированы 20 человек

20 человек госпитализированы с пищевым отравлением с 16 по 19 октября после посещения ресторана "Панська чарка" во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской обладминистрации.



По данным департамента, 19 человек, в том числе, двое детей, госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу, еще один человек – в инфекционное отделение городской больницы Новояворовска. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении.



По данным главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, часть из госпитализированных – гости на свадьбе, состоявшейся 14 октября. Их госпитализировали 16 октября, остальные попали в больницу после посещения ресторана 15 и 16 октября.



По предварительным данным, у всех потерпевших обнаружена острая кишечная инфекция, их состояние оценивают как средней тяжести.

