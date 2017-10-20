Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании

Полиция Лондона начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна по заявлению об изнасиловании. С заявлением в полицию обратилась британская модель Наташа Принс. Она утверждает, что иллюзионист изнасиловал ее летом 2004 года.



Заявление было подано в ноябре 2016 года, но известно о нем стало только сейчас. Лондонская полиция пригласила Блейна на беседу, но он пока не дал показания. Представители иллюзиониста утверждают, что он никогда никого не насиловал, в том числе и Наташу Принс. Все обвинения в свой адрес он отвергает и обещает сотрудничать с полицией.



Наташа Принс рассказала The Daily Beast, что познакомилась с Блейном в одном из клубов Лондона в 2004 году. На следующий день после знакомства он пригласил ее на вечеринку в особняк в районе Челси. Он угостил ее коктейлем с водкой и пригласил в спальню. Принс согласилась, но, как она отмечает, была уверена, что речь идет о какой-то откровенной беседе, а не о сексе. Она предупреждала Блейна, что должна работать утром следующего дня, и собиралась вскоре уйти с вечеринки.



В спальне Блейн поцеловал ее и попросил допить бокал. Она выпила и после этого почувствовала, как теряет сознание. После этого Блейн занялся с ней анальным сексом. Когда она проснулась, то чувствовала, что находится под воздействием каких-то наркотиков.



Принс в тот момент был 21 год. Модельную карьеру она закончила в 24 года. Сейчас она живет в Нью-Йорке и работает в сфере современного искусства. Она рассказывает, что решила обратиться в полицию не сразу после изнасилования, потому что до недавнего времени обвиняла себя в случившемся, в том числе и потому, что Блейн ей нравился как мужчина.

