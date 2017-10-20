Розенблат – это голова

Депутат Розенблат первым почувствовал, что из этой нации надо быстро уезжать, поскольку впереди большой грузинский шухер. Погромы вряд ли будут, но обстановка в целом неблагоприятна для здорового образа жизни. Борис Соломонович взял с собой немного золотишка и камушки. Он – человек старой формации, который не верит в эти новомодные биткоины на блокчейнах. «И где вы будете доставать свои криптодоллары, если свет пропадет?», – резонно спрашивает народный депутат. Совершенно согласен с Соломоновичем, поскольку он – голова.



Депутат Розенблат известен в первую очередь тем, что ему отсосал агент Национального антикоррупционного бюро по кличке «Катерина». Агент прошел обучение на базе ФБР в Квантико, поэтому Борис Соломонович, в принципе, остался доволен. Будет что вспоминать на старости лет. Если, конечно же, удастся дожить. В принципе, все НАБУ вместе с главой начинает отсасывать у Розенблата, поскольку им совершенно нечего ему предъявить. Да, он немножко занимался янтарем, немножко продуктами питания и другими интересными вещами. А шо вы хотите? У него семья, дети, жена страдает отдышкой и ее регулярно надо вывозить на море. Врачи прописали супруге свежий морской воздух. Одесса отпадает, ведь какая там сегодня свежесть? Вы же понимаете.



План Бориса Соломоновича быстро уехать из страны в Германию грубо прервали неудовлетворенные детективы НАБУ, затаившие на Розенблата какую-то пошлую обиду. Да, они вывели его из самолета и начали рассказывать о каких-то пошлых камушках. Соломонович отнюдь не пальцем деланный, поэтому из официальных протоколов валютные ценности быстро исчезли.



Но нам депутат Розенблат интересен как прекрасный прогнозист, умеющий качественно просчитывать ситуацию. К тому же, повторюсь, он единственный украинский политик, которому… Ну, вы понимаете. Так вот, Соломонович очень правильно оценил перспективы акции «антикозлов», которые вот уже четвертые сутки стоят майданом возле Рады.



Послушайте, люди потратили несколько миллионов денег на то, чтобы организовать такую прекрасную информационную площадку. Они наняли очень дорогого грузинского клоуна и целую команду профессионалов с большим опытом. Это не Рабинович, которого я, безусловно, уважаю как человека, но его игрушечные митинги возле Национального банка – явно из серии утиля

Никто не собирается сворачивать акцию, поскольку для повторения подобного необходимо будет вложить минимум в пять раз больше средств. Прошелся по майдану 3.0, мониторя ситуацию по мудрым заветам Бориса Розенблата. Да, площадь акции уменьшилась. Теперь это небольшой пятачок перед Радой и метров 150 по улице Грушевского. Однако там собралась весьма интересная тусовка

Вчера пошла волна, что все закончилось, парламент удовлетворил требования протестующих, большинство политических сил вышли из акции, палатки сворачиваются. Послушаем прямую речь Соломоновича: «Послушайте, люди потратили несколько миллионов денег на то, чтобы организовать такую прекрасную информационную площадку. Они наняли очень дорогого грузинского клоуна и целую команду профессионалов с большим опытом. Это не Рабинович, которого я, безусловно, уважаю как человека, но его игрушечные митинги возле Национального банка – явно из серии утиля. Тут совсем другое дело. Скажите: какое дело Игорю Валерьевичу до антикорруционного суда, депутатской неприкосновенности в виде ее снятия и, тем более, пропорциональной избирательной системы? Он вертел эту систему в пропорции 40 к 60, 70 к 30 и даже один к пяти. За что он платил такие деньги? Правильно, за хороший, качественный вынос козлов, которые мешают ему жить. Нет, тут речь вовсе не идет о неких переговорах с ах каким человеком, распределении доходов и принципах взаимного сосуществования. О чем можно договориться с человеком, который практически попытался отнять у вас все и даже не думает останавливаться? Конечно, Игорь Валерьевич успел сделать так, что даже процесс отъема обошелся ему очень дорого. И вот деньги опять вернулись в Украину, причем в первичной форме «майдана». Самая выгодная и опробованная жизнью схема завода инвестиций.Еще раз повторю: какой профит получили организаторы, которые наняли серьезных людей и вложили серьезные деньги? Если вы уловили мою мысль, то можете понять ту глубокую озабоченность, которую вызывают у бедного еврея как детективы НАБУ (за исключением Кати, к которой я по-прежнему очень хорошо отношусь), так и «бараны, выносящие козлов». Конец монолога.На мой взгляд, Борис Соломонович очень точно уловил суть происходящих в настоящее время процессов. Никто не собирается сворачивать акцию, поскольку для повторения подобного необходимо будет вложить минимум в пять раз больше средств. Прошелся по майдану 3.0, мониторя ситуацию по мудрым заветам Бориса Розенблата. Да, площадь акции уменьшилась. Теперь это небольшой пятачок перед Радой и метров 150 по улице Грушевского. Однако там собралась весьма интересная тусовка. Не бабушки и пенсионерки, как у Рабиновича, а довольно подозрительные типы возрастом 35-45 лет, которые, судя по их лицам, довольно специфически добывают на хлеб насущный. Вижу, что это дорого и очень дорого. Никто не собирается сворачивать «мандариновую революцию». На следующее воскресенье намечено старое доброе «майдановское вече»: киевлян и гостей столицы приглашают обсудить «Украину после Порошенко». Да с самого начала никто особо и не скрывал, что Саакашвили пришел «выносить козла». Теперь открыто названо его имя. Есть масса вариантов обострить ситуацию и ввести ее в привычный майданный режим. Избиение «анижедетей», удачные и не очень покушения на «лидеров третьего майдана», попытки «разгона мирной акции протеста». Но, думаю, следует ожидать продолжения старого доброго «кассетного скандала». Саакашвили не собирается останавливаться. Он обозначил цель. Теперь должна, по логике, начаться информационная атака на объект. Сергей Лещенко перед тем, как убежать в уютную хатку с майдана (он всегда так делает), успел озвучить новую «вымогу революции»: принятие закона об импичменте президента. На вече это требование, чувствую, получит горячее одобрение. И сразу же появятся записи. К примеру, того же Саши Онищенко. Беглый олигарх, скучающий в Лондоне, уже больше года ждет случая их прокрутить. Более подходящую ситуацию трудно представить. «Майдан» станет отличным резонатором, усилителем и хранителем скандала. Плюс добавьте к этому близость к месту предполагаемого импичмента.Поэтому послушайте мудрого Розенблата. Он плохого не посоветует. Да, попытка сдернуть с камушками провалилась, но Борис Соломонович работает над проблемой. Скоро начнется суматоха и любопытным детективам уже будет не до него.