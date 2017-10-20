«Михомайдан» треснул изнутри

Ну вот, собственно, и случилось то, что многие прогнозировали. «Михомайдан» (другие названия – «антикозлиная революция», «восстание возмущенных грузин», «революция Сулико», «бунт козлоносцев» и т. д. – народ посмеялся вволю) хотел очень громко испортить воздух в адрес украинской власти, запугать ее и под бурные овации народа вынести «козлов» из ее состава. Благородная задача? Кому как. Но все закончилось тихим закулисным пшиком и испорченным воздухом...



А сейчас вот руководство киевской Нацполиции уговаривает активистов, сосредоточенных в протестных палатках под Верховной Радой, убрать эти палатки в Мариинский парк и окончательно освободить проезд по улице Грушевского. И если это случится (а скорее всего, таки случится), то тогда и испорченным воздухом смогут наслаждаться отнюдь не власти, а сами митингующие. И их вождь – экс-президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» («РНС») Михо Саакашвили. И если палаточникам из Львова к запаху дерьма не привыкать («украинский Пьемонт» и «духовная колыбель нации» давно дышат испарениями биоотходов нации), то остальным придется привыкать именно к этому «запаху свободы» и на себе познавать, что значит «украинская зрада», порожденная врожденной склонностью к предательству и прикладным корыстолюбием. Как долго это может продолжаться, не так и важно. Не от митингующих это зависит, а от того, какое время украинские власти этот беспредел под парламентом будут считать «демократией»...



Как я уже где-то говорил, гора украинского протеста родила даже не мышь, а... Мишико. Саакашвили. Он со своей партией «РНС» теперь остается один на один с киевской властью. И с тем протестом, который он против нее замутил. Его все предали. За исключением, может быть, отдельных депутатов от «Самопомочи» типа Егора Соболева или экс-командира добробата «Донбасс» Семена Семенченко. Да и то, похоже, лишь потому, что Егорке ментально нравится, когда его по-всякому тискают дебелые мужики (он же европеец, а там так принято, толерантно и сексуально терпимо), а Семенченко просто не может бросить побратимов из «Донбасса», которые вызывались быть чуть ли не движущей силой и охраной «Михомайдана». Остальные ушли и заявили, что «будут бороться своими методами».



Михо остался один на один с властью, которая мастерски переиграла его на его же поле. Она просто сама возглавила протесты и даже формально приступила к реализации их требований. Одного из трех, правда, но то такое. Потенциальным трусам и предателям хватило и того, что по указке президента Рада направила в Конституционный суд законопроект о возможном снятии депутатской неприкосновенности. И пообещала, что обязательно рассмотрит законы об антикоррупционных судах

На месте власти я бы не очень радовался, а на месте Михо – не очень горевал, глядя в спины уходящим мелкотравчатым предателям-грантоедам. «Михомайдан» треснул изнутри, но не развалился на куски и не исчез. Потенциал этого «козловыносительного майдана» еще может понадобиться. И в него еще могут влить и силу, и средства все для того же – для усиления давления на украинскую власть. И триумфом Саакашвили еще может стать возврат предателей под его палатки

Кто эти, вне всякого сомнения, «херои», которые указанные «свои методы борьбы» привычно сведут к закулисным договорнякам и получению гонораров за уступчивость, прикрытые «верностью принципам настоящего майдана»? Называю поименно самых главных – партии «Демократический альянс», «Свобода», «Самопомичь», «Гражданская позиция», «Альтернатива», «Хвыля», «Национальный корпус», общественные движения «Честно», антикоррупционная группа «Реанимационного пакета реформ» («РПР»), Центр противодействия коррупции, «Антимайдан» и т. д. Все эти движения объединяет одно – грантоедство как основа возникновения и существования. За исключением, может быть, «Гражданской позиции» и движения «Честно» страдающего политической непроходимостью экс-главы Минобороны Украины Анатолий Гриценко и экс-главы АП при Викторе Ющенко Олега Рыбачука, сосущих гранты с незапамятных времен, все остальные «борцы» – это партии-скороспелки, созданные в последние месяцы для обслуживания текущих политических и прочих интересов внешних кураторов Украины и выплачивающих им «на молочишко». И для оказания давления на власть, чтобы та не заигрывалась в излишнюю «самостийность», а выполняла то, за что и ей уплачено. Еще на евромайдане-2014.Формальным поводом для «развода» великих «антикозлистов» Украины стали якобы несогласованность насчет конечной цели «Михомайдана» и радикализм «главного грузина» при выборе средств давления. Ушедшие заявили, что они выступают лишь за «Большую политическую реформу» (лишение депутатов неприкосновенности, изменение избирательной системы и создание антикоррупционных судов), о чем они публично и заявили 20 сентября сего года, собравшись у Монумента независимости (в простонародье под «бабой с шашлыком») на майдане Независимости. Они же пообещали, что выкатят эти требования власти именно 17 октября. На массовой, но мирной акции протеста.Михо же, к тому времени уже прорвавший границу, якобы подхватил эти требования позже и попытался превратить мирный протест в мероприятие по свержению действующей власти. Именно он добавил к трем требованиям политреформы необходимость принятия закона об импичменте президента, социальные требования снижения коммунальных тарифов, досрочные выборы парламента и прочее, что приходило ему на ум, когда он популистски «раскачивал» толпу на бесчинства.Еще один спор, разрушивший единство «борцов», – кто возглавит протесты и кто будет за них отвечать. Грантоедческие «борцуны», конечно, не против были бы снести власть чужими руками и получить усиленные гонорары или сделать еще бОльшую карьеру в новой власти. Но: а) они испугались возможной ответственности; б) добро на свержение власти явно не дали внешние кураторы-«кормильцы»; в) радикализм Саакашвили, его упоротость и публичная нарванность сделали его же – и это самое главное! – единоличным вождем «Михомайдана». С последним ревниво и не согласились остальные, кто там тоже бегал, кричал, плевался, заворачивался в госфлаги и всяко иначе имитировал вождизм.Короче, вечером 19 октября Михо остался один на один с властью, которая мастерски переиграла его на его же поле. Она просто сама возглавила протесты и даже формально приступила к реализации их требований. Одного из трех, правда, но то такое. Потенциальным трусам и предателям хватило и того, что по указке президента Рада направила в Конституционный суд законопроект о возможном снятии депутатской неприкосновенности. И пообещала, что обязательно рассмотрит законы об антикоррупционных судах.Нардепы-«антикозлисты» Егор Соболев и Юрий Левченко вчера вечером, на фоне предательства остальных, даже передали гаранту нации законопроект об этом: мол, глянь-ка, как всех чмурить будем. Третье же требование – изменение избирательной системы с пропорционально-мажоритарной на чисто пропорциональную по открытым партийным спискам – Рада вообще демонстративно завалила: три варианта законов об этом набрали меньше 100 голосов депутатов каждый...Но, похоже, и этого хватило, чтобы была выполнена главная задача всего этого «Михомайдана» – сделать украинские власти еще более «ручными» и покладистыми сейчас и в будущем, а также подтолкнуть нынешних «керманычей» к немедленному выполнению других задач «революции гидности». А именно – выполнить все задачи кураторов и МВФ по реализации политики и того социального геноцида, который уменьшит «излишнее» население (пенсионеров, малоимущих и больных – под нож, а остальных в эмиграцию по безвизу) и лишит Украину ее экономического потенциала, передав лучшие его куски западным «большим друзьям Украины» и «нашим партнерам». И той воинственной русофобии, за которую Украина и получает какую-то помощь, политическую и дипломатическую поддержку.Два закона – который начали принимать и который пообещали – уже способны максимально ослабить и гаранта нации, и нардепов. Снятие иммунитета превратит депутатский корпус в послушное стадо, совершенно беззащитное перед уголовными преследованиями. А ведь на большинстве нардепов с точки зрения Уголовного кодекса клейма негде ставить. Реальная, а не фейковая проверка одних деклараций о доходах «народных обибранцев» положит их на нары аж бегом в любом количестве, было бы желание правильно проверять. А оно появится, если в Раде будет слишком уж много строптивых. Ну, а подконтрольные парламентарии плюс завершение создания антикоррупционной вертикали, независимой от Украины и способной посадить всех от нардепа до президента, делает уязвимым и гаранта нации. И нынешнего, и будущего......Конечно, украинские власти еще сохраняют потенциал если и не для сопротивления советам кураторов и их грантоедческой обслуги внутри Украины, то, во всяком случае, для торможения процессов. Конституционный суд, например, не обязан возвращать законы о снятии неприкосновенности к февралю 2018-го к следующей сессии парламента. А значит, и эти два закона может постичь судьба аналогичного закона, принятого еще в 2015 году, когда тоже пытались «обрезать» нардепов. Закон об антикоррупционных судах тоже могут сколько угодно долго таскать по экспертизам, а потом вообще не принять в Раде – ведь депутаты-то останутся «необрезанными» в плане неприкосновенности. И переизбирать их будут по закону лишь в ноябре 2019-го......Такие вот дела, все так сложно, запутано и неоднозначно. Но, с другой стороны, а что прочное можно построить на гнилом украинском болоте? К тому же на месте власти я бы не очень радовался, а на месте Михо – не очень горевал, глядя в спины уходящим мелкотравчатым предателям-грантоедам. «Михомайдан» треснул изнутри, но не развалился на куски и не исчез. Потенциал этого «козловыносительного майдана» еще может понадобиться. И в него еще могут влить и силу, и средства все для того же – для усиления давления на украинскую власть. И триумфом Саакашвили еще может стать возврат предателей под его палатки – помогать ему давить на власть, все так же бегая, плюясь и тискаясь в толпе с дебелыми нацгвардейцами. Да и вонять в Мариинском будет не очень. Разве что политически, а для биоотходов завезли уже биотуалеты – мы же в Европу-то идем...