В Ровненской области остановили девятилетнего водителя джипа с наркотиками и оружием

Полицейские Ровненской области остановили джип, за рулем которого находился девятилетний ребенок. Об этом в своем Facebook сообщила Патрульная полиция Украины.



Как оказалось, управление автомобилем ребенку доверил 33-летний отец, находившийся на пассажирском сиденье. Полицейские попросили мужчину предъявить документы, а затем обратили внимание на оружие, находящееся в салоне автомобиля. Никакого разрешения на ношение оружия у гражданина не оказалось.



Затем девятилетний мальчик попросился в туалет и по дороге попытался избавиться от пакета с 25 таблетками, предположительно, наркотического происхождения, отметили в полиции.



Мужчину оштрафовали, а ребенка передали жене нарушителя. В дальнейшем инцидентом займутся следователи, заявили в полиции.

