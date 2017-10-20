В сети опубликовали новое видео ДТП в Харькове

В сети опубликовали новое видео ДТП в Харькове, в которой погибло 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Вечерний Харьков".







Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибло 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора.

