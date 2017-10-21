В Киеве из детсада украли двухмесячного ребенка

В Киеве из детского сада №606 на Оболони украли двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. "Мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", – говорится в сообщении.



По факту кражи ребенка начато уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.



В полиции сначала заявили, что в похищении подозревается некий мужчина, однако вскоре в Интернете появилось видео, на котором отчетливо видно, что ребенка украла женщина.







Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернута в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.



Правоохранители призывают всех людей, которые имеют любую информацию о похищении, звонить на 102.

