Под Одессой задержали продававшего взрывчатку офицера ВСУ

Правоохранители разоблачили капитана ВСУ, который занимался изготовлением и сбытом взрывных устройств, сообщает региональное управление Нацполиции в Одесской области.



В информации отмечается, что оперативники задержали во время реализации самодельных взрывных устройств 27-летнего инженера одной из воинских частей.



По данным силовиков, капитан ВСУ изготавливал взрывные устройства, а также хранил взрывчатые вещества. В июле текущего года правоохранителями задокументирован факт подконтрольной реализации задержанным двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за что он получил 2,6 тыс грн.



"Непосредственно сегодня во время очередной реализации конструктивно-измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов на сумму около 8 тысяч гривен указанный инженер задержан", – говорится в сообщении.



Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по двум статьям УК Украины, включая ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

