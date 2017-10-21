Минфин подготовил план монетизации субсидий

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет состоять из трех этапов. Об этом сообщил замминистра финансов Сергей Марченко, передает Зеркало недели. Украина. По его словам, первый этап будет включать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг.



На втором этапе – подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п.). На третьем этапе – монетизация субсидий на уровне домохозяйств.



"Сейчас мы на первом этапе, который вводит с нового года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", – отметил Марченко.



Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" деньгами по субсидиям между государством и поставщиками и услуг.



По словам замминистра, после отопительного сезона 20172018 годов планируется перевести часть платежей на обычные текущие счета предприятий – поставщиков услуг. Такой шаг обеспечит еще одну предпосылку для перехода к свободному рынку – создаст возможности для предприятий, которые хотят работать с населением, и откроет путь к прямому перечислению субсидий домохозяйствам, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги, говорится в материале.



"На практике это будет работать следующим образом: перечисление субсидии будет осуществлять непосредственно Госказначейство без каких-либо протоколов. Субсидии будут перечисляться за фактически потребленные энергоносители и предоставленные услуги, что позволит избежать ситуаций, когда, например, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Кроме того, будут четко установлены сроки проведения расчетов – до 24-го числа каждого месяца, что будет гарантировать своевременность оплаты. И при этом исполнители услуг смогут выбирать наиболее конкурентного поставщика энергоносителей и рассчитываться с ним "живыми" деньгами от субсидий", – подчеркнул Марченко.

