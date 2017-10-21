В Украину в ближайшие сутки начнет поступать более прохладный воздух

В ближайшие сутки 22 октября погоду на большей части территории Украины будет определять влажная воздушная масса, с северо-востока начнет поступать более прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в Украине, кроме крайнего запада, днем в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ожидается дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на севере Левобережья местами от 1° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в южной части, Прикарпатье и Закарпатье ночью 8-13°, днем 11-16°.



В Киеве 22 октября ночью дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью 3-5°, днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 октября самая высокая температура днем была 21,8° в 1891 году, самая низкая ночью -7,3° в 1892 году.



В Украине 23 октября без осадков, лишь в Карпатском регионе временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем западе и юге до 7° тепла; днем 3-8°, на юге страны и Закарпатье 9-14°.



В Киеве 23 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

