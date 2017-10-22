СМИ: Пучдемон объявит независимость Каталония 23 октября

Глава Каталонии Карлес Пучдемон собирается провозгласить независимость Каталонии 23 октября. Об этом сообщает газета El Confidencial.



Издание отмечает, что пока неизвестно, каким именно образом будет объявлено об этом решении.



Возможно, будет созвано заседание парламента Каталонии для "анализа текущей политической ситуации".



Таким образом, если Каталония объявит о независимости 23 октября, то она опередит сенат Испании, который 27 октября будет рассматривать решение о приостановлении автономии региона.



Издание отмечает, что в таком случае результаты голосования в испанском сенате не будут играть никакой роли, так как Каталония станет "независимым государством".

