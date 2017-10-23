Питер Динклэйдж стал отцом во второй раз

Жена актера Питера Динклэйджа, сыгравшего роль Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", родила второго ребенка. Об этом сообщает Usmagazine.



Эрика Шмидт родила второго ребенка еще в сентябре, но прессе стало об этом известно только сейчас.



Сейчас пока неизвестен пол новорожденного малыша, а также его имя и точная дата рождения. Счастливые родители не спешат делиться такими деталями с журналистами.



Напомним, что впервые 48-летний Питер и 42-летняя Эрика стали родителями в 2011 году. Тогда у пары родилась дочь Зелиг, что в переводе с немецкого означает "благословенная".







