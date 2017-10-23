В новой серии "Гриффинов" показали белорусскую няню

Создатели сериала "Гриффины" решили в третьей серии 16-го сезона поддержать наметившийся в Голливуде тренд и пошутить по поводу Белоруссии. В этой серии Питер и Лоис Гриффины наняли детям няню из Белоруссии.



Во время эпизода няня Наталья читает "любимую книгу белорусских детей" под названием "Доброй ночи, луна Чернобыля". Также отважная женщина сражается с врагами и уверяет Гриффина-младшего, что будет его няней, пока "КГБ не найдет ее". Она прячется от киллеров, отстреливается из помпового ружья, идет в рукопашную, угоняет авто и всячески изображает из себя Джейсона Стэйтема в "Перевозчике". В финале она запрыгивает в самолет с красной и зеленой полосой и улетает.



Отметим, мода на "плохих парней" из Белоруссии наметилась в Голливуде еще несколько лет назад, когда в фильме "Реальные парни" с Аль Пачино появилась проститутка из Минска. В "Туристе" Джонни Депп вступает в схватку с говорящими по-белорусски киллерами, а в недавно вышедшем "Телохранителе киллера" с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном главным антагонистом становится белорусский диктатор в исполнении Гари Олдмэна. К слову, этот персонаж в русском дубляже был "прописан" в Боснии и Герцоговине.



В нарисованном мире по Белоруссии тоже уже прохаживались - один из эпизодов 16-го сезона South Park был посвящен проблеме "белорусских фермеров". Впрочем, надо признать, что так смешно, как у "Гриффинов", это не удавалось никому.





