На Прикарпатье в детсаду отравились дети

В детском саду на Прикарпатье отравились пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.



"В Ивано-Франковске в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом – острый гастроэнтероколит средней тяжести госпитализированы семь человек, среди которых пятеро детей - воспитанников ДОУ №30 Ласточка. Двое взрослых – работники этого же заведения", – говорится в сообщении.



Специалисты обследовали садик, где питались дети, отобрали пробы для лабораторного исследования. Причина заболевания будет установлена после окончания расследования.



"Городское управление образования обязали приостановить работу детского сада до установления причин заболевания", – добавили в управлении Госпродпотребслужбы .

