Парубий: Рада примет в целом законопроект по Донбассу

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что народные депутаты поддержат во втором чтении законопроект№7163 о восстановлении государственного суверенитета над "оккупированной" частью Донецкой и Луганской областей. "Прогнозы позитивные. Этот закон признает Россию страной агрессором и у меня позитивные ощущения, что в украинском парламенте достаточное количество патриотов,...

...которые смогут проголосовать позитивно за этот законопроект", – сказал Парубий журналистам в воскресенье в Шегини.



Он отметил, что есть большая вероятность, что данный закон будет принят во время двух ближайших спаренных пленарных недель (7-10, 14-17 ноября - ИФ).



Как сообщалось, 6 октября Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский законопроект (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над "временно оккупированными" территориями в Донецкой и Луганской областях.

