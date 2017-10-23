Третий за последний месяц заключенный скончался в Одесском СИЗО

В Одесском СИЗО скончался третий за последний месяц заключенный - 43-летний арестант.



Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, арестант в связи с ухудшением состояния был доставлен в медчасть учреждения, где ему оказали неотложную помощь, которая, однако, не помогла. По предварительным данным врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.



По факту смерти мужчины Малиновский отдел полиции начал уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.



Как сообщалось, в начале октября в Одесском СИЗО с собой покончил 33-летний арестант, 18 октября совершила самоубийство 28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего грудного ребенка.



Ранее вечером 17 августа т.г. заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве - им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того, следователи прокуратуры Одесской области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).



Позднее правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве в последнее время практически не появлялся в своей камере, а жил в хоздворе, где размещался свинарник. При этом санкция суда на то, чтобы заключенный более двух часов был вне камеры, отсутствует. Также в хоздворе были обнаружены незарегистрированные нож и топор, с помощью которых преступник убил и расчленил свою жертву.



На время расследования от своей должности был отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.



Кроме того, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском СИЗО, в ходе которой выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми. По результатам проверки начато уголовное производство по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, которое позднее было переквалифицировано на "пытки" (ч.2 ст. 127 365 Уголовного кодекса Украины).

