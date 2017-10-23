В Киеве грузовик протаранил маршрутку, 8 пострадавших

На Кольцевой дороге в направлении Одесской площади перед Жулянским путепроводом произошла массовая авария. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.



Как рассказали свидетели инцидента, водитель маршрутки подрезал грузовик. В результате этого грузовой автомобиль догнал маршрутку и въехал в его заднюю часть. Водитель, чтобы избежать большого количества пострадавших, вывернул руль вправо и спровоцировал опрокидывание грузовика.



В результате столкновения в больницу увезли трех человек, а еще пятерым лицам оказали помощь на месте.

