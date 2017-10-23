Россия планирует заморозить членство в ЕСПЧ

В Государственной думе России допускают заморозку членства России в Европейском суде по правам человека и сокращение соответствующих выплат. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает УНН.



"Да, такой вариант возможен (о заморозке членства России в ЕСПЧ - ред.). Основано оно (решение - ред.) на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных. И зачем тогда нам участвовать в этом, когда мы являемся неполноправными членам? Поэтому это все звенья одной цепи, и такой вариант возможен", — сказал глава комитета Госдумы.

