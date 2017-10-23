СБУ отрицает госизмену сотрудников НАБУ и САП

В Службе безопасности Украины отрицают информацию об открытии дела на детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) для расследования их причастности к государственной измене.



"Эта информация не соответствует действительности", – заявила агентству Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская.



Ранее сообщалось, что дело было открыто после проведения НАБУ и САП спецоперации по задержанию фигурантов коррупционного скандала в Минобороны.

