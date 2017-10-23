Неизвестный воткнул нож в шею радиоведущей "Эхо Москвы" прямо посреди редакции

На ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в редакции ведомства было совершено нападение с ножом. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.



Он отметил, что вооруженный ножом злоумышленник ворвался в редакцию и ранил Фельгенгауэр. Женщина получила ножевое ранение в шею, его госпитализировали и поставили катетер.



Венедиктов добавил, что нападающий был задержан внутренней охраной радиостанции, однако других подробностей о нем пока нет.



Как сообщили на официальном сайте радио, нападавшего уже передали правоохранительным органам. Врачи тем временем говорят, что жизни женщины ничего не угрожает.

