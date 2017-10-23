Веерных отключений в осенне-зимний период не будет - Укрэнерго

Опасность отключения электроэнергии в осенне-зимний период отсутствует, заявил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на форуме "Open energy week" в Киеве в понедельник. "Веерных отключений в осенне-зимний период не будет. Разработаны сценарии для покрытия дефицита", - сказал он. В то же время, по словам главы "Укрэнерго", ситуация с запасами угля на складах ТЭС сейчас неудовлетворительна.



"Нас от критического дефицита отделяет 400 тыс. тонн запаса. При этом темпы сжигания – 250 тыс. тонн в месяц", - сказал он.



В.Ковальчук подчеркнул, что работа энергосистемы в осенне-зимний период будет существенно зависеть от усилий энергокомпаний по закупке угля.



"Прохождение зимы зависти от того, как ТЭС обеспечат себя топливом", - сказал он.



В.Ковальчук напомнил, что в случае нехватки угля могут быть задействованы газомазутные блоки, приняты другие меры, и только в последнюю очередь "Укрэнерго" может прибегнуть к контролируемому ограничению потребления.

